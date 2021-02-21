تسفير (٦٣٠) شخصا من مختلف الجنسيات في بغداد لمخالفتهم قانون الاقامة

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مديرية شؤون الاقامة تسفير (٦٣٠) شخصا من مختلف الجنسيات لمخالفتهم قانون الاقامة.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان ملاكات مديرية شؤون الاقامة القت القبض على (٦٣٠) شخصا من مختلف الجنسيات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ وتم تسفيرهم خارج الاراضي العراقية./انتهى9

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