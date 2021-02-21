تدمير وكرين للدواعش والاستيلاء على اسلحة في الرطبة الانبار

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دمرت الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة ، وكرين للدواعش واستولت على اسلحة في الرطبة الانبار .وذكر بيان المديرية انه بعملية نوعية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار وبمشاركة قوة محمولة جواً من فوج استخبارات القيادة وفوج مغاوير الفرقة الاولى تم تدمير وكريّن للدواعش في جنوب وجنوب غرب قضاء الرطبة بالانبار وفي عمق الصحراء وتستولي على ١٢ رمانة يدوية ،وقاذفة RBG7، وقنبرتي هاون ١٢٠ ملم ،بالاضافة الى هاون ٦٠ ملم ،ورشاشة BKC ، برميل وقود سعة ٢٢٠ لترا ./انتهى9

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