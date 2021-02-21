خلية الازمة تكشف سبب تضاعف اصابات كورونا في العراق مؤخراً

2021/02/21 | 21:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الازمة الحكومية في العراق، اليوم الاحد، الاسباب وراء تضاعف اعدد الاصابات بفايروس كورونا في البلاد مؤخرا....

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