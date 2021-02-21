2021/02/21 | 21:28 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل لجنة مركزية في ذي قار لتأهيل 4 الاف هكتار من الاراضي الزراعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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