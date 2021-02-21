2021/02/21 | 21:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس متذبذب طيلة أسبوع في العراق.. وهذه فرص الأمطار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس متذبذب طيلة أسبوع في العراق.. وهذه فرص الأمطار) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس متذبذب طيلة أسبوع في العراق.. وهذه فرص الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).