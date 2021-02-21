مدرسة جنيف والعولميون: مساهمة سويسرا في عم النظام النيوليبرالي العالمي - عادل حبه

2021/02/21 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه مدرسة جنيف والعولميون: مساهمة سويسرا في دعم النظام النيوليبرالي العالمي بقلم فرانكلين فردريكالمصدر: Global Researchترجمة عادل حبه أثارت الثورة الروسية في عام 1917 ذعر الطبقات الوسطى العليا في أوروبا، التي فقدت مصداقيتها وضعفها بالفعل جراء المأساة الهائلة للحرب العالمية الأولى، نتيجة جشعها وعدم مسؤوليتها وعدم كفاءتها.



وأدى الإنهيار الإقتصادي في عام 1929، الذي ألحق الخراب الإقتصا ......





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