صوت الفقراء والمعذّبين في الارض - أبو ذَر الغفاري! - الياس خليل نصرالله

2021/02/21 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الياس_خليل_نصرالله من كتابي الذي صدر حديثًَا بعنوان "نحو مجتمع عقلانيّ"اختار ابو ذَر مقارعة جشع السلطة والأرستقراطية الأموية، غير هيّاب الموت والفقر في نضاله السلمي، التحريضي، واكتفى فيه بخطاب سياسي أخلاقي، جاهد فيه بلسانه وفكره، لتحقيق العدالة الاجتماعية.



تميّز نضاله بخروجه إلى معاقل السلطة والثروة، معترضا على ضلالها، معلنًا حبّه للمساكين، معبّرًا عن آرائه ومواقفه ببسالة، بقوله: "أمِرت بحبّ المساكين والدنو ......





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