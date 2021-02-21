العمليات المشتركة: الأرقام بشأن قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة

2021/02/21 | 21:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، أن الأرقام بشأن قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "قوات الناتو تختص بتدريب القوات العراقية".

وأضاف أن "الأرقام بشأن عدد قوات الناتو الإضافية ليست دقيقة"، مؤكداً أن "التحالف الدولي له مهمة قتالية مختصة بالطيران فقط".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قبل أيام، أن حلف شمال الأطلسي قرر توسيع مهماته في العراق بزيادة عدد الأفراد بثمانية الأضعاف، من 500 حتى أربعة آلاف شخص.

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