الشرطة الإتحادية تطيح بإرهابيين خطرين في كركوك

2021/02/21 | 21:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الشرطة الاتحادية، الاحد، القاء القبض على اثنين من اخطر الارهابيين في محافظة كركوك.وذكرت القيادة في بيان، انه”تأكيداً للجهود الأمنية التي تبذلها قطعات الشرطة الاتحادية والمتضمنة إستمرار ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، فقد تمكنت م ، قطعات الفرقة الآلية وبجهد استخباري دقيق ومتميز من إلقاء القبض على 2 من اخطر الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ارهاب، المدعو (ا م ح ) والمكنى ابوخطاب ، والمدعو (أ ش ع ) في عملية نوعية رصدت تحركاتهم ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك”.واضافت ان”المعلومات الاستخبارية بينت ان الارهابي المدعو ابوخطاب عمل ضمن تنظيم […]

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