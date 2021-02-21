العمليات المشتركة ترد: الحديث عن وصول قوات إضافية للناتو أمر سابق لأوانه

2021/02/21 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ردت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، على التصريحات التي تتحدث عن وصول قوات إضافية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى العراق.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في لقاء متلفز، اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، إن “الحديث عن وصول قوات اضافية للناتو أمر سابق لأوانه”، مؤكداً ان “الارقام حول […]

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