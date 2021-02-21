2021/02/21 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في دائرة مجاري كربلاء اليوم الاحد، ان ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم جراء اختناقهم بغاز الميثان في قضاء الهندية شرقي المحافظة .

وأوضح المصدر لــPUKmedia " ان غاز الميثان الموجود داخل شبكات خطوط المجاري تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص بينهم عاملي مجاري في منطقة الجدول الغربي ضمن قضاء الهندية ( 20 كم شرقي المحافظة ) , موضحا أن أحد عمال المجاري نزل لتنظيف وتسليك شبكات وخطوط الصرف الصحي ( المجاري ) في احدى المنهولات , فشعر بالاختناق , ليستنجد بزميله في العمل , ثم هرع إليهم مقاول كان يعمل في اكساء طريق قريب من مكان الحادث , نزل لإنقاذهم لكن مع الاسف جميعهم فارقوا الحياة اختناقا .

الى ذلك دعا نقيب الصحفيين فرع كربلاء حسين الشمري , الاعلام المحلي في المحافظة الى تسليط الضوء على الحقوق المادية لذوي الضحايا الثلاث .

الجدير بالاشارة , ان حادثة اختناق عمال المجاري ليست الاولى في كربلاء , خاصة عندما لم تلتزم الدائرة وموظفيها بمعايير الصحة والسلامة المهنية , حيث شهدت المحافظة في فترات متباعدة حوادث مشابهة راح ضحيتها عدد من العمال , فيما شييع المئات من أهالي منطقة الجدول الغربي عصر اليوم ضحايا الحادث المؤلم .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة عاملين ومقاول اختناقا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة عاملين ومقاول اختناقا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).