شاناز ابراهيم احمد تؤكد استمرار دعم الـ ا.و.ك للقطاع الصحي

2021/02/21 | 21:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني السيدة شاناز ابراهيم احمد اليوم الاحد 21/2/2021 في قاعة (خاك) بمدينة السليمانية، مع المدير العام لصحة السليمانية وعدد من مدراء المستشفيات والمراكز الصحية واطباء وعاملين في الصحة في حدود محافظة السليمانية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لصحة حلبجة، بحث الوضع الراهن للقطاع الصحي وجهود مواجهة كورونا ومخاطر الانواع المتحورة للفايروس.

واشار المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامي خلال الاجتماع الى الدور المستمر وغير المحدود والمؤثر والداعم للرئيس مام جلال والسيدة هيرو ابراهيم احمد لانجاح شؤون القطاع الصحي، داعيا الاتحاد الوطني الكوردستاني الى دعم هذا القطاع المهم بصورة خاصة.

ثم قدم هورامي بعد ذلك تقريرا حول الوضع الراهن لهذا القطاع المهم المرتبط بحياة المواطنين، مشيرا الى المعوقات التي تقف امام تنفيذ الجهود.

من جانبها، قالت السيدة شاناز ابراهيم احمد، ان الاطباء والعاملين في الصحة على عاتقهم مهام وواجبات مهمة وكاتحاد وطني كوردستاني لن ننسى وفاء واخلاص الاطباء والعاملين في الصحة في تنفيذ هذا الواجب الانساني المهم رغم استقطاع وتاخير توزيع الرواتب، خاصة وانه في فترة الحجر الصحي وانتشار فايروس كورونا كان الاطباء والعالمين مستمرون في عملهم وكانوا في الصفوف الاولى لمواجهة الفايروس، لذلك اشكرهم كثيرا واشد على اياديهم.

واضافت، انه على حكومة اقليم كوردستان ايلاء اهتمام خاص بالقطاع الصحي وتامين مطالب واحتياجات المستشفيات والتهيئة الجيدة لمواجهة اي مشكلة او عائق صحي.

كما تحدثت السيدة شاناز ابراهيم احمد عن ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيستمر في دعم القطاع الصحي ويحاول عن طريق الخطط والمشاريع الجديدة تحقيق حقوق وامتيازات الاطباء وعاملي الصحة في اقليم كوردستان، مضيفة، انه بعد الاطلاع عن كثب على المعوقات والمطالب، نتعهد بان نكون الداعم الدائم ومحاولة حل مشاكل الاطباء والعاملين في الصحة.

PUKmedia

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