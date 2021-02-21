مانشستر سيتي يعزز صدارته للبريميرليج بفوز مثير على ارسنال

2021/02/21 | 21:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

حسم مانشستر سيتي قمة مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتغلب على مضيفه آرسنال بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإمارات.

وسجل هدف مانشستر سيتي الوحيد، رحيم سترلينج في الدقيقة الثانية.

وبتلك النتيجة، عزز مانشستر سيتي من صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.



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