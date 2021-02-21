الفتح يتحدث عن توسع القوات الاجنبية في العراق.. ويطرح خيارا للرد

2021/02/21 | 21:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد تحالف الفتح، الاحد، ان زيادة تعداد قوات الناتو في العراق مرفوض، عادا اياها "ذريعة" لزيادة دور القوات الأميركية، مشيرا إلى اننا سنقوم بمنعها في البرلمان.

وقال النائب عن التحالف، نعيم العبودي، في لقاء تابعه NRT عربية، (21 شباط 2021)، انه "ليس لدى الفتح علم بنية الحكومة زيادة أعداد قوات الناتو" مشيرا الى ان "زيادة عددها ذريعة لزيادة دور القوات الأمريكية في العراق".

واوضح العبودي، ان "زيادة عدد قوات الناتو امر مرفوض من القوى البرلمانية"، مبينا انها "لن تدخل الى العراق والبرلمان سيمنعها".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أكد قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن، وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناء على طلب حكومته.

وذكر بيان لمسشارية الأمن القومي العراقي، وتلقى "NRT عربية" نسخة منه، (21 شباط 2021)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن".

وبين أن "العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال، مبينا أن تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف".

واشار الى أن "العراق ليس جزءا من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل"، مؤكدا أن "العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن".

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، بحسب البيان، أن "وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية"، مضيفا أن "بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف".

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