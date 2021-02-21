المنافذ الحدودية تعلن دخول 8 ’صهاريج’ أوكسجين من الكويت

2021/02/21 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن أدخال 8 صهاريج محملة بغاز الأوكسجين الطبي السائل والنايتروجين وثاني أوكيد الكاربون، لمواجهة جائحة كورونا، بعد ارتفاع معدل الإصابات. وذكرت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيئة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا …

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