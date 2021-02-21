الصحة تلوح بإعادة فرض حظر التجوال الشامل

2021/02/21 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد، رياض عبد الأمير الحلفي، مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، الأحد، أن أولى شحنات لقاح كورونا ستصل إلى العراق نهاية الأسبوع الحالي، فيما اشار الى ان فرض حظر التجوال ساهم بخفض عدد الإصابات. وقال الحلفي، في حديث للقناة الرسمية، وتابعه “النور نيوز”، ان “اول ارتفاع يشهده العراق بإصابات كورونا، بهذه …

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