الولايات المتحدة تقترب من عتبة 500 ألف وفاة بكورونا

2021/02/21 | 21:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقترب الولايات المتحدة من تجاوز عتبة 500 ألف وفاة بفيروس كورونا في وقت يظهر فيه عدد من المؤشرات التي تبعث على الأمل وفي مقدمها تصاعد وتيرة عمليات التلقيح.

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