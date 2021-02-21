2021/02/21 | 21:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم الأحد، قرارا بشأن عودة طلبة المسائي المشمولين بسنة عدم رسوب.ووجه الدليمي بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “المديريات العامة كافة لتنفيذ قرار شمول طلبة الدراسة المسائية بسنة عدم رسوب”، مشدداً على “تسهيل تحقيق هذا القرار لمنع ضياع العام الدراسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تتخذ قراراً بشأن عودة طلبة المسائي المركز الخبري الوطني.

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