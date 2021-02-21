مسؤول بالصحة يحذر العوائل: السلالة الجديدة تتسبب بتلف رئة الأطفال.. فليتناولوا نوعين من الأطعمة

2021/02/21 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة كشف مدير قسم تعزيز الصحة، هيثم العبيدي، الاحد، عن مدى تأثير السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الاطفال، فيما دعا لاطعامهم الاغذية التي فيها لحوم والسيريلاك.وقال العبيدي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الغذاء الذي ينصح به للاطفال لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا هو اللحوم المتنوعة فيما الأطفال دون عمر السنة فننصح بمنحهم السيريلاك والمكملات الغذائية وفيتامين A وفيتامين D لتقوية مناعتهم".واضاف أنه " يفضل للامهات مراجعة مراكز اللقاحات الوطنية لاخذ اللقاحات المناسبة والحصول على التعليمات الطبية في هذا الشأن.اما فيما يخص كبار السن يفضل تنوع الغذاء واحتوائه على اللحوم البيضاء والسمك والمنتجات الحيوانيه والخضراوات والفواكه والعصائر"وبين العبيدي أن "السلالة الجديدة تسببت بوفاة عدد من الاطفال خلال اليوم الماضيين بعد تعرض رئتهم للتلف خلال ساعات، وهذا لمنشاهده في السلالة السابقة"، لافتا إلى أن "الاعمار المتوفية من الاطفال سنة واكثر من سنة".واوضح أنه "لدينا مستشفيات يمكن من خلالها استقبال عدد كبير من المصابين منها 80 مستشفى ميداني تم انشائها خلال ازمة كورونا". وبشأن فرض الغرامة قال العبيدي إن "من الصعوبة الكبيرة تطبيقها على الجميع لأن وزارة الصحة لا تملك اعداد كافية وفرق جوالة لمتابعة المواطنين غير الملتزمين في عموم العراق".وتابع أن "الايام المقبلة قد تشهد فرض حظر التجوال الشامل في حال استمرت الاصابات بالتصاعد، وخيار رفع فرض حظر التجوال الجزئيقد لا يتخذ خلال هذه الفترة".وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأحد، تسجيل زيادة بعدد الدخول للمستشفيات من المصابين بفيروس كورونا والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة.وقال التميمي في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة، إن "ملاكات وزارة الصحة، سجلت زيادة بعدد الدخول للمستشفيات من المصابين بفيروس كورونا والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة، مبينا أن، الزيادة المسجلة تنذر بالخطر".وأضاف، "لمسنا زيادة بالتزام المواطنين في ارتداء الكمامة، داعيا إلى "ضرورة مراجعة المواطنين المؤسسات الصحية في حال ظهور اي اعراض لمرض كوفيد 19 والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والبيئة وتوعية المواطنين بارتداء الكمامة والتباعد وإبلاغ المواطنين بأن هناك مراكز متخصصة لعلاج حالات كورونا غير المستشفيات العامة".وأكد التميمي، أن "فرق وزارة الصحة والبيئة ستباشر غدا بعد الساعة الخامسة صباحا عملها في متابعة ومحاسبة المخالفين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اثناء تطبيق الحظر الجزئي".

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