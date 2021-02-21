وزير التربية يوجه بإنهاء معاملات عودة طلبة المسائي المشمولين بسنة عدم رسوب

2021/02/21 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير التربية، علي حميد الدليمي، الأحد، 21 شباط، 2021، بإنهاء معاملات عودة طلبة المسائي المشمولين بسنة عدم رسوب.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدليمي وجه المديريات العامة كافة لتنفيذ قرار شمول طلبة الدراسة المسائية بسنة عدم رسوب، مشدداً على تسهيل تحقيق هذا القرار لمنع ضياع العام الدراسي عنهم والسماح لهم بإكماله وأداء الامتحانات مع الطلبة المنتظمين".

واضاف البيان أن "وزير التربية أوعز الى الاشراف التربوي بمتابعة الموضوع مع إدارات المدارس واعطائه الأولوية لضمان تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الوزارة" .

وأوضح انه "لن يسمح بتعويق تنفيذ هذا القرار مهما كانت الذرائع، مبيناً ان مصلحة ابناءنا الطلبة هي فوق كل اعتبار".

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