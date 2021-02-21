وزير الصحة: 7 فئات ستمنح أولوية في التطعيم بلقاح كورونا.. ستصلنا 5 ملايين جرعة من فايزر واسترازينيكا

2021/02/21 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الأحد، عن 7 فئات ستمنح أولوية في التطعيم بلقاح كورونا، فيما أكد قرب وصول 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر واسترازينيكا.

وقال حسن التميمي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "قد نذهب لقرارات اشد صرامة، ونطلب فرض حظر شامل طيلة أيام الأسبوع، في حال أبدت غالبية من المواطنين حالة عدم التزام".

وأضاف التميمي، أن "السلالة الجديدة انتشرت في 30 دولة، ومن الممكن ان تكون دخلت عبر قادمين إلى العراق"، مبينا أن "هناك سلالة برازيلية وأخرى جنوب افريقية، ومن دخلت العراق هي البريطانية".

ورجح التميمي في حال تحسن الوضع الوبائي وتراجع اعداد الإصابات "إجراء الامتحانات حضورياً بعد مدة الأسبوعين"، مشيرا الى "ضغوطات حدثت لافتتاح مختبرات خاصة بكورونا ورفضنا الأمر".

وعن اللقاح المنتظر وصوله الى العراق، قال وزير الصحة: "حجزنا 16 مليون جرعة من لقاحات فايزر واسترازينيكا وسينوفارم، ومن الممكن ان تكون هناك اثار جانبية لأي لقاح مستخدم".

وأوضح، أن "أولوية التطعيم بلقاح كورونا ستكون للكوادر الصحية والقوات الأمنية ودور المسنين والايتام والكوادر التدريسية وأصحاب الامراض المزمنة والنازحين، وايضاً ستكون الأولوية للمناطق الفقيرة".

وتابع، أن "نهاية الشهر الحالي ستصل العراق 3.4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ومليون ونصف أخرى من لقاح فايزر مطلع آذار المقبل، وستمنح اللقاحات للأعمار فوق الـ 16 سنة"، لافتا الى انه "خلال 3-4 ستصلنا هدية من الشعب الصيني قوامها 50 ألف جرعة وستكون للمواطنين".

وفي وقت سابق، كشف وزارة الصحة ، عن طلب لشركة فايزر لتوريد اللقاح إلى العراق، فيما تحدثت عن موعد وصول لقاحين إلى البلاد في الأيام المقبلة، وحددت السن القانوني لأخذه.

وقال مدير دائرة الصحة العامة د.



رياض عبد الأمير، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي تغير منذ 6 أسابيع بارتفاع شديد، وهو الأول من ناحية سرعة الارتفاع وحدته".

وأضاف عبد الأمير، أن الوزارة سجلت "ارتفاعين سابقين بعد عيد الفطر وبعد عيد الأضحى لكنهما اقل حدة بكثير من الارتفاع الحالي، وهذه من تأثيرات السلالة الجديدة"، مبينا أن الصحة وسعت من "القدرة الاستيعابية للأسرة، ولدينا أكثر من 12 ألف سرير، وقدرتنا التشخيصية ارتفعت إلى 50 ألف فحص يومياً".

ورغم هذه الاجراءات، أكد عبد الأمير أن "معدل الإصابات وصل إلى مستوى عال، وقد تخفق المؤسسات الصحية في مواجهة الارتفاع المستمر إن لم يتلزم المواطنون".

وأشار إلى أن "فرض الحظر ومنع التجمعات سيقطعان سلسلة انتشار العدوى ويمهدان إلى تراجع عدد الإصابات"، مؤكدا عدم وجود "بديل إلا الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي حال عدم الاخذ بالدلائل والنصائح العلمية، قد نذهب للحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع".

وعن اللقاحات المرتقب وصولها إلى العراق، قال مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة: "نتواصل بشكل يومي لجلب لقاح كورونا، وستصلنا منحة من لقاح سينوفارم الصيني بداية الشهر المقبل".

وتابع، أن "شركة فايزر طلبت وثيقة الحماية من المسؤولية مقابل توريد لقاحها، وهي تريد تشريع من البرلمان، وهذا غير موجود بالعراق، ونعتمد على القرار الحكومي بتوريد اللقاحات ورغم ذلك لا نتوقع تعطيل قدوم وجبات من لقاح فايزر"، مبينا في ذات الوقت أنه "ستصلنا كمية جيدة هذا الأسبوع من لقاح استرازينيكا".

وعن شروط السن في منح اللقاح ضد فيروس كورونا، بين رياض عبد الأمير، أن "منح اللقاحات يبدأ من سن الـ 18، ومنحه لسن مبكرة يحتاج لمشورة وإقرار من الصحة العالمية".

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