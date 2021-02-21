العمليات المشتركة: الارقام بشأن عدد قوات الناتو الاضافية ليست دقيقة

2021/02/21 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي:" ان قوات الناتو تختص بتدريب القوات العراقية ، وان الحديث عن وصول قوات اضافية امر سابق لاوانه ".وقال الخفاجي في تصريح متلفز:" ان التحالف الدولي له مهمة قتالية مختصة بالطيران فقط ".واضاف :" ان الارقام بشأن عدد قوات الناتو الاضافية ليست دقيقة" ./انتهى9

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