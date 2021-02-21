تحالف الفتح يعلن رفضه زيادة عدد قوات الناتو في العراق

2021/02/21 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اكد المتحدث باسم تحالف الفتح النائب نعيم العبودي رفضه زيادة عدد قوات الناتو في العراق.وقال في تصريح متلفز ان زيادة عدد قوات الناتو ذريعة لزيادة دور القوات الأمريكية في العراق، لافتا الى ان قوات الناتو لن تدخل إلى العراق والبرلمان سيمنعها.واوضح :" ان زيادة عدد قوات الناتو أمر مرفوض من الكتل البرلمانية"./انتهى9

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