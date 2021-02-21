2021/02/21 | 21:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف (العالم) 2021.02.21 – إلتقى وفد الفاتيكان بمكتب المرجع الديني الأعلى آيةالله السيد علي السيستاني في مدينة النجف الأشرف، ضمن جولة تحضيرية...

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