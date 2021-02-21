أرباب الكاراجات والأقبية هم فئران البرجوازية الكمبرادورية - التيتي الحبيب

2021/02/21 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب سقوط 28 شهيدة وشهيد في يوم واحد قي احد اقبية مدينة طنجة وهم يؤدون عملهم كعاملات وعمال في احدى وحدات الانتاج المنتمية للقطاع الغير مهيكل او قطاع الشغل في الظلام.



ليست هذه الوحدة الانتاجية استثناء او حالة منفردة.



هذا القطاع المعروف بالعير مهيكل هو في الحقيقة له نظام وقوانين تحكمه ويخضع لها وهذا النظام شبيه الى حد بعيد بنظام المافيا يؤطره الصمت والسكوت والاسرار المحمية بقوة الحديد والنار.كم هو حجم هذ ......





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