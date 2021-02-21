القوات الأمنية تشخص الطارمية «خاصرة رخوة»: التمشيط مستمر

2021/02/21 | 22:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

أجرت القوات الامنية، أمس الاحد، عمليات تمشيط واسعة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد للبحث عن المطلوبين.

وذكر مصدر امني «وصول تعزيزات عسكرية الى الطارمية للمشاركة في العمليات التي باشرت السبت للقضاء على ما تبقى من داعش».

واشار الى المصدر إلى «توفر كافة اسماء وصور المطلوبين لدى القوات الامنية».

وانطلقت، فجر السبت، عمليات عسكرية لتطهير قضاء الطارمية من بقايا داعش

واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، تفاصيل العملية العسكرية في القضاء التي نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة من عناصر داعش في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.



حيث نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة، تمكنت من قتل خمسة منهم، كما أسفرت أيضاً عن استشهاد إثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي، ومازالت عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مستمرة.

وكانت قوات الحشد الشعبي اعلنت مقتل والي الطارمية والمفتي الشرعي لداعش فضلا عن ثلاثة قياديين اخرين، كانوا يرمون تنفيذ هجمات مسلحة في العاصمة.

بدوره، وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش الارهابية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الكاظمي زار مقر اللواء ٥٩ عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، يرافقه معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد».

وأضاف، اجتمع الكاظمي بعدد من القادة الامنيين، واستمع الى ايجاز عن تطورات الوضع الامني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والامنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الارهاب وتدميرها.

ووجّه الكاظمي «بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها»، مثنياً على «الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين».

كما ثمّن القائد العام للقوات المسلحة جهود المقاتلين الابطال، الذين يحققون الامن والاستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية للارهاب.



بدوره، قال رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ان عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا ولن نسمح للعابثين بتعكير صفو الأمن والاستقرار في المدن. وذكر الفياض في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه عن» تمكن أبناء الحشد الشعبي من تنفيذ مهمة بطولية ستسهم كثيرا في حفظ أمن واستقرار العاصمة بغداد الحبيبة والمدن المجاورة».

وأضاف «حيث تمخضت عن مقتل المجرم الإرهابي ما يسمى بـ»والي الطارمية والمفتي الشرعي» لفلول داعش الإرهابي المدعو (شكر ساهي داود سلمان المشهداني) والمكنى (ابو هاني) ومعه عدد من قيادات إرهابية في قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء الطارمية».

واشار الفياض الى ان «هذه العملية النوعية البطولية أدت الى ارتقاء ثلاثة مقاتلين أبطال من فوج الطارمية بالحشد الشعبي الذين لبوا نداء الوطن والواجب وإصابة آمر الفوج المنفذ للعملية»، معزياً» عوائلهم ومحبيهم الذين يحق لهم اني يفتخروا بابنائهم الابطال».

وبين ان» عملية الطارمية تجعلنا نرفع الرؤوس عاليا أمام هذا العمل الوطني البطولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواجهات المستمرة بين اخوانكم وأبنائكم في الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة ضد الإرهاب الظلامي الذي يحاول نشر شروره مرة أخرى في ربوع مدننا الآمنة ولكن إنى له ذلك».

وختم الفياض» نطمئن أهلنا مجددا في كل ربوع الوطن بأن الحشد الشعبي سيبقى درعا واقيا لكم ومحافظا على حماية مدنكم ولن يسمح للعابثين ان يعكروا صفو الأمن والاستقرار في المدن التي تحقق بانهار من دماء المقاتلين والقادة».

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