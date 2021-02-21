مدير احوال بابل يوجه بايقاف العمل بالبطاقة الوطنية

2021/02/21 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بابل

وجه مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في بابل العميد احمد حديد المعموري، الاحد، بايقاف العمل بالبطاقة الوطنية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مدير الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة بابل العميد أحمد حديد المعموري وجه بإيقاف العمل بالبطاقة الوطنية وعدم إلتقاط الصور الحيّة والمعرفات الحياتية والمعلومات البايومترية”.

واضافت انه “تقرر أن يقتصر العمل على إصدار صور القيود الورقية والالكترونية وتقديم الخدمات للمواطنين وإدخال البيانات بالتسجيل دون حضور لكون أجهزة ومعدات منظومة البطاقة الوطنية تعد ناقلة للفايروسات سيما فايروس كورونا (كوفيد ١٩)”.



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