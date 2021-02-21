2021/02/21 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة/ نينا / فككت مفارز قسم شرطة مكافحة المتفجرات عبوة ناسفة محلية الصنع وضعت امام منزل احد المواطنين في العمارة .وذكر بيان لمديرية الشرطة :" ان العبوة عبارة عن قنينة بلاستك تحتوي على مواد متفجرة ، وتم رفعها دون حادث "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفكيك عبوة ناسفة وضعت امام منزل في العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفكيك عبوة ناسفة وضعت امام منزل في العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).