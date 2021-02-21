امانة بغداد تعد لمؤتمر دولي لاعمار العاصمة

2021/02/21 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن امين بغداد علاء معن ، عن عزم امانة بغداد عقد مؤتمر دولي لاعمار العاصمة واعادة وجهها الحضاري ، توجه فيه الدعوة لمستشارين دوليين.وذكر اعلام الامانة في بيان ، اليوم ان "معن قام بجولة في شارع السعدون وسط بغداد ، رافقه فيها عدد من الاستشاريين واساتذة الجامعات".وقال معن بحسب البيان :" ان مؤتمرا سنعد له لاعادة اعمار بغداد ، نعيد من خلاله وجه المدينة الحضاري ، وذلك باعداد اوراق عمل ناهضة وتخطيط سليم لمشاريع ستراتيجية كبرى".واضاف:" سندعو لحضور المؤتمر مستشارين كبارا من داخل العراق وخارجه وشركات ومكاتب عالمية متخصصة".وشملت الجولة زيارة كنيستي النجاة والقديس يوسف في الكرادة للاطلاع على الواقع الخدمي للمناطق القريبة منهما./انتهى8

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