صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 380 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاحد، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 380 منها 125 اصابة من المشتبه بهم و 255 من التحري موزعة كالآتي:

أبو دشير—————10

ابو غريب————– 8

الإسكان—————3

الاعلام—————-5

البياع—————–17

التاجي—————-17

الحرية—————-27

الدورة—————-18

الرحمانية————–3

السيدية —————16

الشعلة—————-15

الصالحية————– 4

الطارمية —————5

الطوبجي ————–5

العامرية —————20

العطيفية—————7

العلاوي—————-4

الغزالية—————-21

القادسية —————13

الكاظمية————–20

المحمودية————-17

المنصور—————27

الوشاش—————-6

اليرموك—————-13

اليوسفية —————-1

حي الجامعة————-9

حي الجهاد————–19

حي الخضراء ————-12

حي العامل————–19

حي العدل—————9

شارع حيفا—————5

كرادة مريم—————2

سكنة جانب الرصافة ——-3

الشفاء: 402

الوفيات: 3

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