 التربية توجه بإنهاء معاملات عودة طلبة المسائي المشمولين بسنة عدم رسوب

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم الاحد، المديريات العامة بإنهاء معاملات عودة طلبة المسائي المشمولين بسنة عدم رسوب ومنع ضياع العام الدراسي عليهم، مؤكدا على حرصه على كافة الطلبة ومتابعة قضاياهم، ولاسيما طلبة الدراسة المسائية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “الدليمي وجه المديريات العامة كافة لتنفيذ قرار شمول طلبة الدراسة المسائية بسنة عدم رسوب”، مشدداً على “تسهيل تحقيق هذا القرار لمنع ضياع العام الدراسي عنهم والسماح لهم بإكماله وأداء الامتحانات مع الطلبة المنتظمين”.

واضاف البيان، ان “وزير التربية أوعز الى الاشراف التربوي بمتابعة الموضوع مع إدارات المدارس واعطائه الأولوية لضمان تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الوزارة”، مشددا على ان “الدليمي اكد على انه لن يسمح بتعويق تنفيذ هذا القرار مهما كانت الذرائع، وان مصلحة ابناءنا الطلبة هي فوق كل اعتبار”.

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