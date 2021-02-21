سياحة اقليم كوردستان تتلقى دعوة للمشاركة في مهرجان بابل

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور عدد من مدراء الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان التقت أمل جلال محمد رئيسة الهيئة العامة للسياحة اليوم الاحد بممثل مهرجان بابل الدولي السنوي عبد الرضا.

ووجه الاخير دعوة بأسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر لأكثر من ٢٥ عضو في القطاع الخاص والحكومي من العاملين في القطاع السياحي في الاقليم للمشاركة في فعاليات المؤتمر والذي يستمر لمدة اسبوع واحد.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر سوف يستأنف اعماله في الخامس والعشرين من اذار بمشاركة عدد من الدول من خلال النشاطات الثقافية والسياحية .



وفي وسع اقليم كوردستان ان يشارك في هذا المؤتمر من خلال العديد من النشاطات الثقافية والسياحية والأعمال اليدوية والمنتجات المحلية وهي فرصة لتسويق المنتجات السياحية .

PUKmedia متابعة

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