الألوية المشتركة في البيشمركة تستلم ثلاثة رواتب

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر تستلم الالوية المشتركة في وزارة البيشمركة هذا الشهر ثلاثة رواتب.

وقال مسؤول اعلام وزارة البيشمركة ميران بكر لـ PUKmedia اليوم الاحد، انه من المقرر هذا الشهر ان تستلم الالوية المشتركة في الوزارة ثلاثة رواتب.

واضاف بكر، انه تم حل مشكلة اللواء 12 مشاة وسيستلم رواتبه هذا الشهر دون اي استقطاع.

PUKmedia خاص

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