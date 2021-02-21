المنافذ العراقية: استثناء البضائع من حظر التجوال

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة استثنت البضائع من الحظرين الشامل والجزئي.وقال الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرارات اللجنة العليا للصحة …

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