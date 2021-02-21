حقيقة استغناء الديوانية عن محترفه الارجنتيني

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف نادي الديوانية الرياضي، حقيقة استغنائه عن محترفه الارجنتيني ماكسي رولون.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الارجنتيني ماكسي رولون مستمر مع الاحمر الديواني وسيكمل عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي”.

واوضح ان “الانباء الاي تحدثت عن الاستغناء عم اللاعب لا صحة لها”، مشيراً الى ان “رولون سيعود للعراق خلال الاسبوع الحالي بعد انتهاء فترة اجازته”.

يذكر ان رولون انتقل الى صفوف الديوانية في الانتقالات الصيفية الماضية.



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