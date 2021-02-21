الصحة تلوح بالحظر الشامل طيلة ايام الاسبوع في هذه الحالة

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أشار وزير الصحة، حسن التميمي، الأحد، إلى احتمالية تشديد اجراءات الوقائية بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام الاسبوع في حال وجود تهاون من قبل المواطنين، مؤكدا قرب وصول 5 ملايين جرعة من لقاح فايزر واسترازينيكا إلى البلاد.

وقال التميمي، في تصريح تابعه NRT عربية، (21 شباط 2021)، انه "قد نذهب لقرارات اشد صرامة، ونطلب فرض حظر شامل طيلة أيام الأسبوع، في حال أبدت غالبية من المواطنين حالة عدم التزام".

واضاف، ان "السلالة الجديدة انتشرت في 30 دولة، ومن الممكن ان تكون دخلت عبر قادمين الى العراق"، مبينا ان "هناك سلالة برازيلية وأخرى جنوب افريقية، ومن دخلت العراق هي البريطانية".

ورجح التميمي في حال تحسن الوضع الوبائي وتراجع اعداد الإصابات، ان "اجراء الامتحانات حضوريا بعد مدة الاسبوعين"، مشيرا الى "ضغوطات حدثت لافتتاح مختبرات خاصة بكورونا ورفضنا الأمر".

وعن اللقاح المنتظر وصوله الى العراق، قال وزير الصحة "حجزنا 16 مليون جرعة من لقاحات فايزر واسترازينيكا وسينوفارم، ومن الممكن ان تكون هناك اثار جانبية لأي لقاح مستخدم".

واوضح، ان "أولوية التطعيم بلقاح كورونا ستكون للكوادر الصحية والقوات الأمنية ودور المسنين والايتام والكوادر التدريسية وأصحاب الامراض المزمنة والنازحين، كما ستكون الأولوية للمناطق الفقيرة".

وتابع، ان "نهاية الشهر الحالي ستصل العراق 3.4 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ومليون ونصف أخرى من لقاح فايزر مطلع آذار المقبل، وستمنح اللقاحات للأعمار فوق الـ 16 سنة"، لافتا الى انه "خلال 3-4 ستصلنا هدية من الشعب الصيني قوامها 50 ألف جرعة وستكون للمواطنين".

وفي وقت سابق، كشف وزارة الصحة ، عن طلب لشركة فايزر لتوريد اللقاح إلى العراق، فيما تحدثت عن موعد وصول لقاحين إلى البلاد في الأيام المقبلة، وحددت السن القانوني لأخذه.

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