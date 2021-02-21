لأول مرة وعبر NRT.. ما لا تعرفه عن 'النوادي الليلية' في العراق (فيديو)

2021/02/21 | 22:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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سلط تقرير لـNRT الضوء على النوادي الليلية في العراق، التي تستتر خلف واجهة تحت اسم "مطعم" أو "كافتريا"، فيما تحدثن بعض الفتيات التي يعملن في المكان اللاتي قدمن من دول مختلفة، عن أسعار "ممارسة الجنس" مع الوافدين، وسط غياب الرقابة الصحية والحكومية لهذه الأماكن.

وأظهر التقرير الذي قام به كادر "NRT" وبتصوير من كاميرا سرية، في وقت متأخر من الليل، بذهاب الكادر الى أحد النوادي الليلية في العراق، وبعد دخوله كانت اصوات الموسيقى الصاخبة والاغاني تعلو في المكان، مع وجود فتيات شابات بملابس نصف عارية، توحي بانك ات الى مكان لبيع الاجساد وليس الى مطعم، كما هو مكتوب في المقدمة، والذي هو بعيد كل البعد عن هذا الاسم.

وبعد الجلوس على احدى الطاولات، يقتربن الفتيات منك ويتعاملون معك بـ"الجنس مباشرة" وبمبلغ من المال يتراوح مابين 50 الف دينار عراقي، الى الف دولار، ويقسم هذا المبلغ بين صاحب المكان والفتاة.



والمتواجدون هم فتيات من العرب والايرانيين والصين والكورد.

كما كشف التقرير، ان الفتيات، وقبل كل شي، ينصب اهتمامهن في اقناع الوافدين اليهم بممارسة الجنس معهن في المكان نفسه، وان الفتاة التي تستطيع ان تقنع وتجلب اكثر من "زبون" تكون حظوظها افضل في البقاء وتحصل على مرتبات أعلى.

يشار إلى ان أكثر البلدان العالمية تمنع الممارسات الجنسية داخل هذه الاماكن، لمخالفتها القانون والضوابط الصحية، لكن في العراق لاتوجد أي رقابة صحية وحكومية لها، كما انها تتعامل مع هذه الأماكن على أساس المطاعم والكافتريات.

وان كاميرا NRT ستستمر في متابعتها، وستعرض سلسلة أخرى عن هذه الأماكن، قريبا.

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