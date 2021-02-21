التحالف الدولي ينفي زيادة عدد قواته في سوريا

2021/02/21 | 22:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

نفى التحالف الدولي في سوريا، اليوم الأحد، زيادة حجم قواته وقواعده العسكرية في شمال شرقي البلد العربي.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة واين ماروتو في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر" إن: "حجم القوات والقواعد لم يشهد زيادة".

وأكد المتحدث على أن مهمة قوات التحالف في شمالي شرق سوريا لم تشهد أي تغيير، مشيرا إلى أن التحالف يعمل مع شركائه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي .

وأوضح ماروتو أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية منتظمة، من أجل إعادة إمداد القوافل، وتطوير ودعم القواعد العسكرية.

المصدر: سبوتنيك

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