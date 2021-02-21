الدفاع المدني : حملات وقائية لتعفير الدوائر والاماكن العامة

2021/02/21 | 22:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قامت مديرية الدفاع المدني في واسط، اليوم الأحد، حملاتها الوقائية بتعفير دور المصابين والدوائر الحكومية والاماكن العامة والمحال التجارية ودار الوفاء لرعاية المسنين أولى محطات التعفير .وقال مدير المديرية العميد سمير رزاق ان “الحملة ستشمل عدد اخر من المؤسسات الحكومية والمدارس والأسواق والتي ستباشر بالعمل يوم غد الاثنين والايام القادمة دون انقطاع” ولفت […]

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