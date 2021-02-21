التربية تفتح ملف ’طلبة المسائي’: إسراع بتنفيذ قرار احتساب ’عدم الرسوب’

2021/02/21 | 22:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير التربية الأحد، المديريات العامة بإنهاء معاملات عودة طلبة المسائي المشمولين بسنة عدم رسوب ومنع ضياع العام الدراسي عليهم.

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وذكر بيان صدر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه (21 شباط 2021) أن "معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي أكد حرصه على كافة الطلبة ومتابعة قضاياهم، ولاسيما طلبة الدراسة المسائية".

ووجه الدليمي بحسب البيان "المديريات العامة كافة لتنفيذ قرار شمول طلبة الدراسة المسائية بسنة عدم رسوب"، مشدداً على "تسهيل تحقيق هذا القرار لمنع ضياع العام الدراسي عنهم والسماح لهم بإكماله وأداء الامتحانات مع الطلبة المنتظمين".

وتابع البيان ، ان وزير التربية أوعز الى الاشراف التربوي بمتابعة الموضوع مع إدارات المدارس واعطائه الأولوية لضمان تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الوزارة .

كما وأوضح الدليمي انه لن يسمح بتعويق تنفيذ هذا القرار مهما كانت الذرائع، مبيناً ان مصلحة ابناءنا الطلبة هي فوق كل اعتبار.

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