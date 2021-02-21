كورونا في العراق.. أرقام مقلقة وإجراءات صارمة

2021/02/21 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدو السلطات الصحية العراقية قلقة للغاية من استمرار ارتفاع تسجيل الحالات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد

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