تركيا تسجل 6546 اصابة جديدة بكورونا وادنى حصيلة وفيات منذ تشرين الثاني

2021/02/21 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيلها 6546 إصابة و77 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في إحصائية تعكس تراجع عدد الوفيات اليومية بالمرض إلى أدنى مستوى منذ مطلع نوفمبر.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6546، ليصل إلى مستوى 2638422 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يوم 19 فبراير 7419 حالة، وفي 20 فبراير 7857.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 28060 شخصا بعد تسجيل 77 حالة جديدة.

ويمثل هذا العدد أدنى حصيلة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا منذ مطلع نوفمبر، ويأتي بعد أن بلغ المؤشر يوم 19 فبراير 82 حالة، وفي 20 فبراير 80.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 5002 مريضين ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2523760 شخصا.

وسبق أن أعلن زير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، أن بلاده ستبدأ رفع القيود المفروضة للحد من تفشي الفيروس منذ أشهر بشكل تدريجي بحسب الأوضاع في كل ولاية اعتبارا من بداية مارس المقبل.



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