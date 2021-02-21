2021/02/21 | 23:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اتهمت إحدى نساء محافظة ذي قار، اليوم الأحد، المحافظ ناظم الوائلي بمساومتها مقابل الحصول على قطعة أرض.وناشدت المرأة، وهي أم لأيتام، في تسجيل صوتي، تلقاه “المركز الخبري الوطني” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “بأن المحافظ ناظم الوائلي ساومها بإرسال صورتها مقابل طلب قطعة أرض خمسين متراً تؤويها وأطفالها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلب صورتي..



امرأة: محافظ ذي قار يساومني مقابل مطلبي المشروع! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب صورتي.. امرأة: محافظ ذي قار يساومني مقابل مطلبي المشروع!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب صورتي.. امرأة: محافظ ذي قار يساومني مقابل مطلبي المشروع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).