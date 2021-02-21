الدفاع المدني تعلن انقاذ 11 أجنبياً من حريق اندلع في كربلاء

2021/02/21 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، اليوم الأحد، عن انقاذ 11 أجنبياً من حريق اندلع في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن واجباتها المستمرة وبالتنسيق مع شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت وبعد ورود اخبار من السيطرة المركزية تشير الى وجود حادث حريق في مركز المدينة، هرعت فرقة اطفاء من مركز الدفاع المدني، مرفودة بعجلة حوضية نوع سنوكل واسعاف الى مكان الحريق".

واضافت أن "الحادث عبارة عن احتراق فندق العلمين المكون من خمسة طوابق وكان الحريق في الطابق الخامس حيث تم اخلاء وانقاذ 11 شخصا من البنكلادش، يعملون داخل الفندق".

وأكد أنه "تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي، حال دون انتشاره الى باقي غرف الفندق".

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