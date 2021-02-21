طقس العراق لـ 10 أيام: أمطار متوقعة وأجواء باردة نسبياً بعدد من المدن

2021/02/21 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث المتنبئ الجوي، صادق عطية، الأحد، 21 شباط، 2021، عن تطورات مقبلة في حالة الطقس في عموم محافظات البلاد.

وقال عطية في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إنه "طبقا للخرائط الجوية الصادرة مساء الاحد فإنها تشير إلى تذبذب في توقعات نماذج الطقس بشأن حركة المنظومات الضغطية".

واضاف أنه "رغم وجود اندفاع بارد في الطبقات العليا إلا أن المؤثر الضغطي السطحي له تأثير في توقعات الأمطار في اماكن عديدة من مدن البلاد".

وتابع أن "مدن شمال البلاد ستتأثر بمرتفع سطحي مما يسبب أستقرار نسبي في الأجواء مع برودة ملحوظه خلال الايام المقبلة ربما تستمر لمدة اسبوع أو 10 ايام".

واشار عطية إلى أن "مدن الجنوب سنلاحظ فيها تأثير امتداد منخفض حراري رطب من جنوب شبه الجزيرة العربية يسبب حالة جوية ممطرة في مناطق منها وتكونات للسحب ترصدها صور الاقمار الصناعية حاليا".

وبين أن "رياح المرتفع الشمالية ستسبب تناقص في كميات الامطار وتذبذب في التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة التي ترسمها النماذج اعتبارا من مساء الاثنين ولغاية فجر الخميس..



ولنا تحديثات يوم غد".

وقال إن "مدن الوسط والفرات الاوسط ومن ضمنها العاصمة ، تقع بين المؤثرين اعلاه ، لذلك تتذبذب توقعاتها حاليا ، والغلبة ستكون للمرتفع السطحي، وهذا يعني أستقرار مع برودة نسبية تستمر اسبوع على الاقل مع فرص للامطار في مدن الفرات الاوسط خلال يوم الاربعاء".

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