التحالف الدولي: لا زيادة في القوات والقواعد العسكرية بسوريا

2021/02/21 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ نفى التحالف الدولي في سوريا، اليوم الأحد، زيادة حجم قواته وقواعده العسكرية في شمال شرقي البلد .وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة واين ماروتو في "تغريدة" على حسابه بموقع "تويتر" إن: "حجم القوات والقواعد لم يشهد زيادة".وأكد المتحدث :" ان مهمة قوات التحالف في شمال شرقي سوريا لم تشهد أي تغيير" ، مشيرا إلى أن التحالف يعمل مع شركائه من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضح ماروتو أن التحالف يقوم بتسيير دوريات أمنية منتظمة، من أجل إعادة إمداد القوافل، وتطوير ودعم القواعد العسكرية.وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلت عن مصادر محلية أمس السبت، أن "التحالف الدولي" يدخل أسلحة ومواد لوجستية إضافية إلى قواعده في محافظة الحسكة شمالي البلاد.وذكرت المصادر أن "التحالف الدولي" أدخل قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق./انتهى9

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