النائب الكناني : الموازنة ستمرر بالاغلبية اذا لم يوافق الاقليم على شروطنا

2021/02/21 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني :" ان الموازنة ستمرر بالاغلبية اذا لم يوافق الاقليم على شروطنا ".وقال الكناني في تصريح متلفز :" ان الكتل السياسية اشترطت الاشراف على الصادرات النفطية من اقليم كردستان لتمرير حصة الاقليم من الموازنة ".واضاف :" ان تشريع قانون النفط والغاز سينظم عمليات التصدير من اقليم كردستان ، و ان وزارة النفط ستقيم كلف الانتاج النفطي من كردستان"./ انتهى9

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