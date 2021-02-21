أمين بغداد يعلن الشروع بإعداد مؤتمر دولي لاعمار وتطوير العاصمة

2021/02/21 | 23:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن أمين بغداد علاء معن ،اليوم الاحد، عزم امانة بغداد عقد مؤتمر دولي لاعمار العاصمة واعادة وجهها الحضاري توجه فيه الدعوة لمستشارين دوليين.وقال معن في تصريح صحفي تابعه “المركز الخبري الوطني” ان “مؤتمراً سنعد له لاعادة اعمار بغداد نعيد من خلاله وجه المدينة الحضاري وذلك باعداد اوراق عمل ناهضة وتخطيط سليم […]

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