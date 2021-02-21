المنافذ الحدودية: قرارات اللجنة العليا استثنت البضائع من الحظرين الشامل والجزئي

2021/02/21 | 23:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، أن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة استثنت البضائع من الحظرين الشامل والجزئي.وقال الوائلي، إن “قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية استثنت البضائع من حظري التجوال الشامل والجزئي لما لها من اهمية كبيرة في حياة المواطنين”، لافتا الى أن “الحظرين الجزئي والشامل أثرا على حركة العاملين من وكلاء الاخراج الجمركي وكذلك العاملين في كافة المنافذ الحدودية، ولكن نحن في طور معالجة ذلك الموقف والتواصل مع قيادة العمليات من اجل تسهيل عبورهم ووصولهم الى المنافذ من اجل ترويج المعاملات الجمركية”.وأشار الى أن “هناك العديد من المحافظات طالبت بفتح منافذ حدودية […]

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