وكالة الطاقة الذرية تتفق مع طهران على مواصلة تفتيش المنشآت النووية

2021/02/21 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، اليوم الأحد، على مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك في بيان مشترك، عقب لقاء جمع اليوم الأحد في طهران المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

وقال غروسي بحسب البيان: "اتفقنا على التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش لمدة 3 أشهر".

وأضاف مدير الوكالة: "علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفني وليس السياسي".

وشدد على أنه تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.

وتابع غروسي: "حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أن "التدابير التي سنطبقها ليست بديلا عن الاتفاق الشامل ولكن تفاهمات تتيح لنا العودة تدريجيا إلى الاتفاق النووي".

المصدر: سبوتنيك

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